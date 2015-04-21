Верстка сайта - 15 страниц

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок367 просмотров

Нужно выполнить верстку сайта, 15 основных страниц и несколько всплывающих форм. Опыт написания скриптов, кроссбраузерность. IE8+

Макеты https://yadi.sk/d/eHlyacsjfzQNx

10 лет назад
bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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