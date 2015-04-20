Нужно установить WordPress и настроить в нем мультиязычность. Также требуется подобрать и настроить еще несколько плагинов: кастомные теги и дополнительные свойства (теги, источник, автор, кем работает и т.д.) Далее, есть PSD шаблон. ...
Верстка 2 дизайнов на modx
Верстать на 2 сайта в каждом около 10 страниц. Не чего сложного.
На modx.
10000 рублей за 2 дизайна.
Заявки фрилансеров
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