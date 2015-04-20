Апгрейд существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки132 просмотра

Необходимо создать на главной странице блок для размещения статей юридической фирмы на трех языках - английском, немецком, русском. Адрес сайта - http://www.agroinno.ru/

10 лет назад
asuturin
Алексей 
71 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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