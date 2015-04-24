Верстка сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок474 просмотра

Добрый день !

Нужно сверстать небольшой сайт из четырех страниц. Макеты в psd.

Детали и превьюшки выбранному исполнителю.

Пишите примерные сроки и цену.

В личку не ломитесь отвечать не буду!

10 лет назад
6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Oleg-P
Олег 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$40
3 дня
Рад был сотрудничать с Олегом ! Все выполнено в срок и качественно ! Валидный и кроссбраузерный код . Не задает лишних вопросов , а просто выполняет свою работу . Обязательно обращусь сам , и остальным рекомендую !
Хороший заказчик, - своевременно оплачивает, всегда на связи, конкретно формулирует задачу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Oleg-P
Олег 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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