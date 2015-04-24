Приложение будет под один вид спорта. в дальнейшем возможно два. 1. Пример и как бы хотелось, чтоб выглядело приложение (спорт-бокс http://m.sportbox.ru/ ). 2. Примерно в таком же порядке. (То есть окна на разные ...
Верстка сайта
Добрый день !
Нужно сверстать небольшой сайт из четырех страниц. Макеты в psd.
Детали и превьюшки выбранному исполнителю.
Пишите примерные сроки и цену.
В личку не ломитесь отвечать не буду!
Выбранный исполнитель
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