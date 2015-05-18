Есть сайт сделаный на cms ModX - в программной части трогать ничего не надо. Надо сделать адаптивную верстку по требованям гугла (он с 21 числа вводит санкции к сайтам у которых нет мобильных версий). ...
Верстка + WP
Файлы в аттаче, есть исходники, конечно же.
нужно сделать под ключ, учитывайте немного времени в плюс, на небольшие доработки.
схема:
1) небольшая предоплата для людей с отзывами
2) вы на своем хостинге показываете результат - 50% оплаты
3) переносите на наш хостинг - 25%
4) после сдачи оставшиеся 25%
оставляйте сразу цену, скайп и когда готовы приступить.
оплата в рублях, по курсу на вм, сбер, киви.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
ТЗ в приложении. Выбор исполнителя по принципу "Срок/сумма" Домен и хостинг предоставлю. Возможна предоплата для фрилансеров с "честным" аккаунтом. Веб-студии, посредниеи и люди с расценками их же - пожалуйста ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо сверстать дизайн сайта. Макеты в PSD. К этому проекту прилагаю JPG для ознакомления и оценки. На главной странице используется принцип лендинга. Т.е. первый экран, изображение большое - фулскрин, остальное как обычно. Срок ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $400
1. Необходимо подготовить сайт к запуску - почистить верстку - разметить страницы - наполнить недостающим контентом 2. Осуществлять администрирование сайта - размещать контент - резервное копирование - вносить ...Закрыт10 лет назад
- $4
На четыре кнопки повесить код CRM и обозначить какая под каким номером и поправить номер телефона , цена договорнаяHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть отрисованные макеты внутренних страниц Facebook, требуется их сверстать, повесить в Facebook и связать с API сайта.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- Закрыт10 лет назад
- $10
Необходимо внести несколько правок в верстку двух сайтов (см. вложение) 1. см. screen1.png - неправильные отступы в разных браузерах 2. см. screen2.png - при наведение на меню появляется скрол ...Закрыт10 лет назад
- $25
Одностраничнтк для сайта сервисной it-компании. Макет готов. Html5+css3+адаптив.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет. Нужно сделать адаптивную верстку для сайта https://btcbank.com.ua/ указывайте цены и сроки.HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад