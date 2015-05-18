Верстка + WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок223 просмотра

Файлы в аттаче, есть исходники, конечно же.

нужно сделать под ключ, учитывайте немного времени в плюс, на небольшие доработки.

схема:

1) небольшая предоплата для людей с отзывами

2) вы на своем хостинге показываете результат - 50% оплаты

3) переносите на наш хостинг - 25%

4) после сдачи оставшиеся 25%

оставляйте сразу цену, скайп и когда готовы приступить.

оплата в рублях, по курсу на вм, сбер, киви.

WordPress
10 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад
$140
5 дней
все отлично!
Отличный заказчик, интересный проект, оплата мгновенная с предоплатой.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад

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