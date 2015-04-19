Одностраничнтк для сайта сервисной it-компании. Макет готов. Html5+css3+адаптив.
2 правки в верстку
Необходимо внести несколько правок в верстку двух сайтов (см. вложение)
1. см. screen1.png - неправильные отступы в разных браузерах
2. см. screen2.png - при наведение на меню появляется скрол
Требования
Валидность
Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
Наличие качественного портфолио, положительных отзывов
Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.
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