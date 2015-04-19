2 правки в верстку

Есть шаблон themeforest.net/item/transfers-transport-and-car-hire-html-template/9366018 Надо переверстать его на Джумлу, и адаптировать. - Установить Joomla 3 - Переверстать шаблон из HTML в джумловский и настроить его для работы на нашем домене - ...