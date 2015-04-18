Есть дизайн макет в PSD: Главная страница и Страница товара. Нужна верстка с сохранением текущей адаптивности (резиновости) шаблона под мобильные платформы. Изменений по отношению к текущему дизайну минимум. ...
Подредактировать адаптивные стили для сайта на HTML
Есть адаптивный шаблон html-сайта от Bootstrap.
Нужно изменить размеры некоторых div-ов.
Подробнее:
Делаю адаптивный вариант одного из моих сайтов на шаблоне от Bootstrap.
Больше волнует такие страницы как http://nudlok.com/1_rus.html
Хочу:
1) Увеличить центральный блок за счет правого блока (скажем, на 30 пикс)
2) уменьшить пространство между блоками до 5 пикс.
Пока только для самого большого варианта экрана.
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