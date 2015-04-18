Необходимо сверстать готовый дизайн МультиЛендинга.

Необходимо срочно сверстать Мультилендинг. Два варианта сотрудничества.

1 вариант

Верстка должна быть кроссбраузерной, блочной с использованием CSS, с подгрузкой нестандартного шрифта.

Необходимо подключить к CMS. Настроить возможность замены фоток и текста в каждом блоке, включая фоны.

Сайт - мультилендинг, в зависимости от хвоста в url ввиде utm-меток производится подмена заголовков, текста и картинок под разных пользователей.

Весь контент умещен в 980 px, при отображении сайта на мониторах с большим разрешением, весь контент остается в центре, а справа и слева продолжается фон.

2 вариант

Верстка по описанным параметрам, только без подключения CMS.

Все материалы готовы и в наличие. Отправляю выбранному исполнителю!

Срок верстки до завтра, к 10-00.