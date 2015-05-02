Сделать шаблон для емейл рассылки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка116 просмотров

Нужен красивый фирменный шаблон для емейл рассылки...

будет включать наш логотип и несколько значков с сайта....

чтобы все было красиво....

ну и валидный код - чтобы без ошибок

10 лет назад
andzerona
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$30
3 дня
Cделал все быстро и четко!
Все ок

Заявки фрилансеров

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад