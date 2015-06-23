Сделать верстку существующего сайта под мобильные устройства

Имеется интернет-магазин . Необходимо поменять цвет фона и шрифты в соотвествии с новым фирменным стилем. Никакой переделки функциональности или расположения блоков не требуется. Сабж тут, новые цвета тоже. Дедлайн субботы вечер, оплата по факту.