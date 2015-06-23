Сделать верстку существующего сайта под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок176 просмотров

Требуется сделать мобильную верстку существующего сайта (10 страниц) согласно требованиям гугла.

Настроить robots.txt

10 лет назад
m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

k-kondakov
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
4 дня
все отлично.
Отлично. Один из лучших заказчиков!

Заявки фрилансеров

k-kondakov
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад