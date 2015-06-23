Задача сделать качественный, адаптивный лендинг пейдж, под популярные браузеры и низкие/высокие разрешения ПК. Технический пожелания: 1. Сайт должен отображаться ровно на весь экран от шапки до футера, начиная от ...
Сделать верстку существующего сайта под мобильные устройства
Требуется сделать мобильную верстку существующего сайта (10 страниц) согласно требованиям гугла.
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