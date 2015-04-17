Необходимо доработать сайт на CMS Wordpress, детальная информация в ТЗ.
Лендинг пейдж, с базой данных, админ панелью.
Задача сделать качественный, адаптивный лендинг пейдж, под популярные браузеры и низкие/высокие разрешения ПК.
Технический пожелания:
1. Сайт должен отображаться ровно на весь экран от шапки до футера, начиная от разрешения 800x600 и заканчивая высоким 1920x1080.
2. Кнопки меню, кроме "Отзывы" и "Фото", должны выводить окно с описанием, не покидая главную страницу (JavaScript).
3. Кнопка "Фото", должна поверх сайта выводить "Галерею фото", не покидая главную страницу (JavaScript), фото должны увеличиваться и сворачиваться при нажатий.
4. Кнопка "Отзывы", отдельная страница с вручную добавленными отзывами (должна иметься возможность пролистывания в обе стороны), ниже должна стоять кнопка с перелинковкой на главную, а ещё ниже стоять виджет "Вконтакте" с лентой комментариев.
5. На главной странице, фото с возможностью перелистывания в обе стороны и увлечения/сворачиванием при нажатий.
6. На главной странице форма заказа:
6.1. Текст с легко читаемым шрифтом.
6.2. ФИО
6.3. Телефон
6.4. Адрес
6.5. Способ оплаты
6.6. Согласие с офертой (заказ должен приниматься вне зависимости от того установлена галочка или нет).
6.7. После заказа, должно перекидывать на красивую страницу, где будет написано что заказ принят, ожидайте звонка и кнопка "Вернуться на главную.".
7. На главной странице, под формой заказа виджет на группу "Вконтакте".
8. Футер:
8.1. Должен иметь 2 неактивных линка, "Партнерская программа", "Мобильная версия".
8.2. Контактные данные Skype / Email / Телефон
8.3. Должны разместиться 3 красивых кнопки "Вконтакте", "Инстограмм", "Твиттер".
9. Страница должна иметь админ панель с заказами:
9.1. После заказа он должен записать в базу данных с пометкой как новый.
10. Админ панель должна быть простой и иметь несколько функций:
10.1. Выводить заказы в удобном виде (ФИО, Телефон, Адрес, Способ оплаты, Статус Заказа, Трек-код, ip adress), столбцом и правкой в 2 клика.
10.2. Возможность вносить изменения в заказ и иметь 2 дополнительных поля "Статус заказа", "Трек-Код".
10.3. Фильтр по которому можно отсортировать заказы по статусам "Ожидает звонка (Новый)", "Подтвержден", "Упакован", "Отправлен", "Доставлен", "Отменен".
10.4. Возможность выгрузки данных в Exel
10.5. Иметь общую статистик по статусам, в виде "Статус -> Цифра".
10.6. Возможность поиска по номеру телефона.
Дизайнерские пожелания:
1. Должен быть фоновый рисунок на весь экран.
2. Шапка само собой должна быть тематической (к пример содержать коллаж мемов с очками dealwithit и поверх сами очки dealwithit).
3. Должны преобладать светлые цвета, но гармонично сливаться с тематикой сайта.
4. Админ панель не принципиально как будет выглядеть, главное юзабилити.
Итоги:
1. Индексная страница, с главными функциями
2. Страница с отзывами
3. Страница с подтверждением заказ
4. Админка, тоже 1 страница
5. Простая база данных.
Проект под силу среднему кодеру и работы на 2-3 дня, жду адекватных предложений.
Всё подробно нарисовано в картинках.
Заявки фрилансеров
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