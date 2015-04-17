Лендинг пейдж, с базой данных, админ панелью.

Задача сделать качественный, адаптивный лендинг пейдж, под популярные браузеры и низкие/высокие разрешения ПК.

Технический пожелания:

1. Сайт должен отображаться ровно на весь экран от шапки до футера, начиная от разрешения 800x600 и заканчивая высоким 1920x1080.

2. Кнопки меню, кроме "Отзывы" и "Фото", должны выводить окно с описанием, не покидая главную страницу (JavaScript).

3. Кнопка "Фото", должна поверх сайта выводить "Галерею фото", не покидая главную страницу (JavaScript), фото должны увеличиваться и сворачиваться при нажатий.

4. Кнопка "Отзывы", отдельная страница с вручную добавленными отзывами (должна иметься возможность пролистывания в обе стороны), ниже должна стоять кнопка с перелинковкой на главную, а ещё ниже стоять виджет "Вконтакте" с лентой комментариев.

5. На главной странице, фото с возможностью перелистывания в обе стороны и увлечения/сворачиванием при нажатий.

6. На главной странице форма заказа:

6.1. Текст с легко читаемым шрифтом.

6.2. ФИО

6.3. Телефон

6.4. Адрес

6.5. Способ оплаты

6.6. Согласие с офертой (заказ должен приниматься вне зависимости от того установлена галочка или нет).

6.7. После заказа, должно перекидывать на красивую страницу, где будет написано что заказ принят, ожидайте звонка и кнопка "Вернуться на главную.".

7. На главной странице, под формой заказа виджет на группу "Вконтакте".

8. Футер:

8.1. Должен иметь 2 неактивных линка, "Партнерская программа", "Мобильная версия".

8.2. Контактные данные Skype / Email / Телефон

8.3. Должны разместиться 3 красивых кнопки "Вконтакте", "Инстограмм", "Твиттер".

9. Страница должна иметь админ панель с заказами:

9.1. После заказа он должен записать в базу данных с пометкой как новый.

10. Админ панель должна быть простой и иметь несколько функций:

10.1. Выводить заказы в удобном виде (ФИО, Телефон, Адрес, Способ оплаты, Статус Заказа, Трек-код, ip adress), столбцом и правкой в 2 клика.

10.2. Возможность вносить изменения в заказ и иметь 2 дополнительных поля "Статус заказа", "Трек-Код".

10.3. Фильтр по которому можно отсортировать заказы по статусам "Ожидает звонка (Новый)", "Подтвержден", "Упакован", "Отправлен", "Доставлен", "Отменен".

10.4. Возможность выгрузки данных в Exel

10.5. Иметь общую статистик по статусам, в виде "Статус -> Цифра".

10.6. Возможность поиска по номеру телефона.

Дизайнерские пожелания:

1. Должен быть фоновый рисунок на весь экран.

2. Шапка само собой должна быть тематической (к пример содержать коллаж мемов с очками dealwithit и поверх сами очки dealwithit).

3. Должны преобладать светлые цвета, но гармонично сливаться с тематикой сайта.

4. Админ панель не принципиально как будет выглядеть, главное юзабилити.

Итоги:

1. Индексная страница, с главными функциями

2. Страница с отзывами

3. Страница с подтверждением заказ

4. Админка, тоже 1 страница

5. Простая база данных.

Проект под силу среднему кодеру и работы на 2-3 дня, жду адекватных предложений.

Всё подробно нарисовано в картинках.