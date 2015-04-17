Требуется вёрстка главной страницы срочно, срок на всю работу 1,5-2 часа, оплата сразу после готовности, БЕЗ авансов. Бюджет 40$. пишите ваши скайпы
Верстка по PSD макету и посадка на CMS MODx.
Макеты во вложении, краткое тз ниже.
1) Верстка фиксированная, ширина контентной области 1000px;
2) Поддержка всеми браузерами последних 3х версий;
3) Использование html 5\css3, возможно использование less\sass но при этом верстка не должна ломаться при переносе элемента в другое место (т.е. избегать конструкций типа ( .header .phone{} ));
4) Максимум CSS, картинками только бэкграунды и сложные элементы;
5) Картинки по возможности нарезаем на паттерны (повторяющиеся куски картинки) и прогоняем через tinypng\tinyjpg;
6) В верхнем выпадающем меню, первый уровень ссылок должен нормально обрабатываться мобильными устройствами (т.е. по первому тапу открывается список, по второму осуществляется переход) ;
7) Фон верхней картинки должен быть фиксированным;
8) Оптимизация для просмотра на мобильных устройствах, банальное задание viewport-width;
9) Слайдер должен прокручиваться свайпом на смартфонах;
10) Круги при наведении будут приподниматься, эффект примерно как тут http://goldhand71.ru/, с появлением под ним тени.
11) Варианты цветов, варианты профилирования должны быть реализованы с помощью вкладок.
12) Посадка на CMS MODx включает в себя:
Настройку шаблона для вывода страниц включая разделение на текстовые области (для того чтобы можно было изменить информацию любого текстового блока на конкретной странице, например - вывод h1 через [[*longtitle]], а таблицы с ценами через дополнительное поле к примеру [[*price-table]] и т.п.).
Вывод всех меню автоматически с помощью расширения wayfinder
Круги вверху страницы, это тоже меню, туда должны выводится подразделы (с возможностью изменения баннера раздела).
Сайт должен быть готов к наполнению и созданию структуры.
После выполнения этого задания, возможно дальнейшее сотрудничество, на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется сайт "донор" ( 777-avtomati.com ) он работает на cms Wordpress. Нужно стянуть у него тему wordpress. Все файлы CSS, JS, уже сняты с сайта (если потребуются), требуется лишь сверстать готовый шаблон для сайта на ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Требуется вёрстка всплывающих окон, срок на всю работу 4 часа, важно верстка пиксель в пиксель, оплата сразу после готовности, БЕЗ авансов. Бюджет 60$. пишите ваши скайпыHTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $80
Необходимо сделать верстку Lending Page в 100% соответствии с исходниками в psd. Макеты в приложении. А так же настроить отправку писем на почту с реферальными хвостами и камбекер. (скрипты предоставлю). Максимальный срок сдачи проекта - ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать точно такой же лендинг с возможностью установки метрики яндекса ,гугла, вставки кода для телефона (отслеживание звонков)+ прописки достижения целей в этих рекламах. (отдельная страница спасибо) Чтобы была возможность подключения в дальнейшем системы звонков с ...Завершен10 лет назад
Есть информационный сайт с готовым шаблоном. Верстку этого сайта делал сам, сайт достаточно простой. Нужно доработать, переделать верстку или сделать с "нуля" (например на bootstrap), при этом структура менять не нужно (по сути ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно установить торрент меню с возможностью добавления до 15 торрентов и раскадровку под плеером пример http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e21cda495414b59ee3b88cb36ca2d282 в открытом виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ac7c7a01849f875ace4891d8864d8c2a окошко для раскадровки можно сделать как на этом сайте http://fs.to или здесь ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Адаптивная вёрстка интернет магазина. Имеются все макеты, 980, 1366, 1920 соответственно.Завершен10 лет назад
- $200
Необходимо профессионально ДОверстать макеты НЕадаптивного дизайна (фикс 1000px). Шаблоны страниц реализованы на шаблонизаторе для Bootstrap3. Пожалуйста, если у вас нет работ в портфеле и положительных отзывов – не отписывайтесь. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Дизайн уже готов. Тупить не буду, знаю чего хочу! Юзерам ЛП генератора (дилетантам) просьба не беспокоить. Стандартный набор функций: кнопки в шапке сайта ведут к соответствующему размделу, кнопка заказа обратного ...Закрыт10 лет назад