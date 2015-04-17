Верстка по PSD макету и посадка на CMS MODx.

Макеты во вложении, краткое тз ниже.

1) Верстка фиксированная, ширина контентной области 1000px;

2) Поддержка всеми браузерами последних 3х версий;

3) Использование html 5\css3, возможно использование less\sass но при этом верстка не должна ломаться при переносе элемента в другое место (т.е. избегать конструкций типа ( .header .phone{} ));

4) Максимум CSS, картинками только бэкграунды и сложные элементы;

5) Картинки по возможности нарезаем на паттерны (повторяющиеся куски картинки) и прогоняем через tinypng\tinyjpg;

6) В верхнем выпадающем меню, первый уровень ссылок должен нормально обрабатываться мобильными устройствами (т.е. по первому тапу открывается список, по второму осуществляется переход) ;

7) Фон верхней картинки должен быть фиксированным;

8) Оптимизация для просмотра на мобильных устройствах, банальное задание viewport-width;

9) Слайдер должен прокручиваться свайпом на смартфонах;

10) Круги при наведении будут приподниматься, эффект примерно как тут http://goldhand71.ru/, с появлением под ним тени.

11) Варианты цветов, варианты профилирования должны быть реализованы с помощью вкладок.

12) Посадка на CMS MODx включает в себя:

Настройку шаблона для вывода страниц включая разделение на текстовые области (для того чтобы можно было изменить информацию любого текстового блока на конкретной странице, например - вывод h1 через [[*longtitle]], а таблицы с ценами через дополнительное поле к примеру [[*price-table]] и т.п.).

Вывод всех меню автоматически с помощью расширения wayfinder

Круги вверху страницы, это тоже меню, туда должны выводится подразделы (с возможностью изменения баннера раздела).

Сайт должен быть готов к наполнению и созданию структуры.

После выполнения этого задания, возможно дальнейшее сотрудничество, на постоянной основе.