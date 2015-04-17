Довёрстка макетов (CSS3, ---> JS <---, jQuery)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок218 просмотров

Необходимо профессионально ДОверстать макеты НЕадаптивного дизайна (фикс 1000px).

Шаблоны страниц реализованы на шаблонизаторе для Bootstrap3.

Пожалуйста, если у вас нет работ в портфеле и положительных отзывов – не отписывайтесь.

ТЗ скину в личку.

PS: обязательно знание JS и jQuery минимум на 4-ку. Оценивайте свои силы правильно – экономьте время!

PS2: пиксель пёрфект! =)

JavaScriptjQuery
10 лет назад
padrevan
Алексей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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