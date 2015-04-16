Сверстать и натянуть на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок175 просмотров

Задача сверстать и натянуть на OpenCart

Нужно сделать копию http://motuss.ru/

Предлагаете свои цены и сроки.

Opencart
10 лет назад
dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

DoubleD
Олег 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

DoubleD
Олег 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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