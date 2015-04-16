Требуется верстальщик-программист в одном лице. Необходимо psd-макет превратить в лендинг. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах. Скрипты для форм обратной связи будут предоставлены. Хочу обратить Ваше внимание ...
Верстка
Верстка дизайна сайта, доработка, внесение изменений в существующий дизайн.
Обязательно необходимо знание Magento
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