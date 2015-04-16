HTML/CSS верстальщик, wordpress специалист

Приветствую. Меня зовут Ярослав Самойлов — автор популярного одноименного блога о психологии отношений http://www.yaroslav-samoylov.com

За относительно короткий срок в полгода у меня получилось добиться неплохих результатов с нуля:

400 000+ уникальных посетителей

2000+ уникальных посетителей ежедневно

7000+ email подписчиков

6000+ facebook фанов

2000+ vkontakte подписчиков

300+ участниц платных тренинговых программ

Десятки личных консультаций

10 000+ лайков: статья «Обращение к современному мужчине»

1 выступление на телеканале «Украина»

1 выступление на женском фестивале Ladyfest Андре Тана

Да, мужчины любят все мерять в цифрах :)

Мои тренинги прошли несколько сотен прекрасных девушек и женщин, и их результаты, изменения, улыбки и благодарности заставляют [в хорошем смысле этого слова] продолжать делать этот мир лучше (начиная с себя, конечно же).

Убежден: мужской успех + женское счастье = любовь и гармония. И нужно помогать друг другу в этом.

Мой план: масштаб, масштаб и еще раз масштаб.Теперь мы ищем нового члена нашей команды — технического специалиста по работе с сайтами.

Требуемые личные качества:

Способность самостоятельно читать и понимать инструкцию и следовать ей

Способность делать работу в срок

Способность быстро разбираться в новых технических системах по инструкции

Решать разовые творческие технические задачи

Внимательность

Требуемые навыки:

Уверенный пользователь ПК на Windows

Администрирование CMS WordPress (высокий уровень)

Знание HTML и CSS

(* желательно) Опыт работы с Getresponse

(* желательно) Английский язык (чтение)

(* желательно) Опыт в обработке и монтажа аудио/видео

(* желательно) Чтение и легкая правка кода JS

(* желательно) Минимальное чувства дизайна и юзабилити сайтов

Непосредственные виды работ:

Создание простых сайтов и лендингов

Создание попапов

Корректировка уже имеющихся сайтов/лендингов (поставить/заменить баннер, поменять блоки местами, заменить текст в блоке, подобрать и установить необходимый виджет и т.д.)

Управление сайтами

Обработка аудио и видео с тренингов, простой видеомонтаж

Тех. поддержка интернет-семинаров

Выполнение единичных творческих технических задач по четкому ТЗ

Условия работы:

Удаленная работа - необходимы только стабильный доступ в Интернет и указанные выше навыки.

Рабочие дни: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00. Так же возможны вызовы в нерабочее время, в случае срочных «пожаров» и запланированных мероприятий в нерабочее время (бывает не часто).

Нагрузка плавающая. Иногда бывают загруженные дни под завязку, иногда - почти свободные дни. Если в рабочее время задач нет, можно заниматься своими делами, но быть в доступе возле компьютера в 15-ти минутной готовности.

ЗП. Возможны варианты - как сдельная оплата, так и ставка. Обсуждается в зависимости от ваших навыков и возможностей на собеседовании.