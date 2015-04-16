2. Откорректировать ошибку Сортировать по возрасту - перепутаны 2-я и 3-я буквы.
HTML/CSS верстальщик, wordpress специалист
Приветствую. Меня зовут Ярослав Самойлов — автор популярного одноименного блога о психологии отношений http://www.yaroslav-samoylov.com
За относительно короткий срок в полгода у меня получилось добиться неплохих результатов с нуля:
400 000+ уникальных посетителей
2000+ уникальных посетителей ежедневно
7000+ email подписчиков
6000+ facebook фанов
2000+ vkontakte подписчиков
300+ участниц платных тренинговых программ
Десятки личных консультаций
10 000+ лайков: статья «Обращение к современному мужчине»
1 выступление на телеканале «Украина»
1 выступление на женском фестивале Ladyfest Андре Тана
Да, мужчины любят все мерять в цифрах :)
Мои тренинги прошли несколько сотен прекрасных девушек и женщин, и их результаты, изменения, улыбки и благодарности заставляют [в хорошем смысле этого слова] продолжать делать этот мир лучше (начиная с себя, конечно же).
Убежден: мужской успех + женское счастье = любовь и гармония. И нужно помогать друг другу в этом.
Мой план: масштаб, масштаб и еще раз масштаб.Теперь мы ищем нового члена нашей команды — технического специалиста по работе с сайтами.
Требуемые личные качества:
Способность самостоятельно читать и понимать инструкцию и следовать ей
Способность делать работу в срок
Способность быстро разбираться в новых технических системах по инструкции
Решать разовые творческие технические задачи
Внимательность
Требуемые навыки:
Уверенный пользователь ПК на Windows
Администрирование CMS WordPress (высокий уровень)
Знание HTML и CSS
(* желательно) Опыт работы с Getresponse
(* желательно) Английский язык (чтение)
(* желательно) Опыт в обработке и монтажа аудио/видео
(* желательно) Чтение и легкая правка кода JS
(* желательно) Минимальное чувства дизайна и юзабилити сайтов
Непосредственные виды работ:
Создание простых сайтов и лендингов
Создание попапов
Корректировка уже имеющихся сайтов/лендингов (поставить/заменить баннер, поменять блоки местами, заменить текст в блоке, подобрать и установить необходимый виджет и т.д.)
Управление сайтами
Обработка аудио и видео с тренингов, простой видеомонтаж
Тех. поддержка интернет-семинаров
Выполнение единичных творческих технических задач по четкому ТЗ
Условия работы:
Удаленная работа - необходимы только стабильный доступ в Интернет и указанные выше навыки.
Рабочие дни: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00. Так же возможны вызовы в нерабочее время, в случае срочных «пожаров» и запланированных мероприятий в нерабочее время (бывает не часто).
Нагрузка плавающая. Иногда бывают загруженные дни под завязку, иногда - почти свободные дни. Если в рабочее время задач нет, можно заниматься своими делами, но быть в доступе возле компьютера в 15-ти минутной готовности.
ЗП. Возможны варианты - как сдельная оплата, так и ставка. Обсуждается в зависимости от ваших навыков и возможностей на собеседовании.
Заявки фрилансеров
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