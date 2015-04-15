Доработка портала для курсовой работы

Имеется шаблон сайта, разработанный без использования CMS. Все элементы каталога описаны лишь в Index (то есть нет БД). Требуется добавить БД и возможность авторизации (необходимо разграничение прав). Имеется несколько вариантов решения.

1) внедрить в голый php БД и авторизацию;

2) интегрировать на CMS и брать бд с авторизацией оттуда;

3) сделать всё с нуля, но на CMS.

Проект несложный, опытный пользователь справится за вечер-два. Сроки не поджимают, главные критерии:

- полная работоспособность функционала;

- оптимальный код (отсутствие рудиментов);

- отсутствие плагиата.

Бюджет пока около 1500 руб., в зависимости от предложений будет меняться.