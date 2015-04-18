Сверстать простую страницу less обязательно

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Завершен4 заявки149 просмотров

сверстать простую страницу less обязательно

задача:

Есть верстка других страниц (по сути есть хэдер и футер), надо сверстать центр ( http://joxi.ru/vDr8XOPSEMopr6 ) и встроить футер и хэдер готовый, сохранив наследие.

Less обязательно!, валидность само собой.

срок сегодня, цена называйте.

http://joxi.ru/vDr8XOPSEMopr6

10 лет назад
alexvidin23
Видин 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

chezzychezz13
Владимир 
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилась работа с данным заказчиком. Терпелив, вежлив, четкое ТЗ. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

chezzychezz13
Владимир 
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад