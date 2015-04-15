Необходима консультация по настройке слайдера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки110 просмотров

Требуется консультация и, возможно, некоторая доработка слайдера:

http://codyhouse.co/gem/3d-curtain-template/

Мне нужно понимать, как сделать следующее:

1. Как сделать меню по слайдам, которое оставалось бы вверху (и не менялось при смене слайдов). При клике на пункт он должен красиво переходить на нужный слайд.

2. Не могу понять, что отвечает за то, с какой стороны будет текст, а с какой картинка. Сейчас они чередуются.

3. Как добавить слайд (например, третий по счёту), чтобы там была единая страница, а не разбитая на две части (как первая)

4. Как сделать фоновый рисунок, например, на втором слайде в правой части под текстом?

Иными словами требуется объяснить мне, как устроен этот слайдер.

10 лет назад
zabstudio
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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