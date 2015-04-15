Требуется на нескольких сайтов поправить верстку. Оплата сберкарта или вмр.
Необходима консультация по настройке слайдера
Требуется консультация и, возможно, некоторая доработка слайдера:
http://codyhouse.co/gem/3d-curtain-template/
Мне нужно понимать, как сделать следующее:
1. Как сделать меню по слайдам, которое оставалось бы вверху (и не менялось при смене слайдов). При клике на пункт он должен красиво переходить на нужный слайд.
2. Не могу понять, что отвечает за то, с какой стороны будет текст, а с какой картинка. Сейчас они чередуются.
3. Как добавить слайд (например, третий по счёту), чтобы там была единая страница, а не разбитая на две части (как первая)
4. Как сделать фоновый рисунок, например, на втором слайде в правой части под текстом?
Иными словами требуется объяснить мне, как устроен этот слайдер.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Внести небольшие правки в адаптивный шаблон -изменение шрифтов (cделать крупнее в панели вверху, в карточке товара изменить цвет, шрифты кнопки купить, в корзину, одним кликом, сделать красного цвета, в окнах категорий шрифт уменьшить); ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Необходимо сверстать и настроить сайт на движке. На данный момент есть дизайн главной страницы. Дизайн остальных страниц будет позже, вместо них структура страниц. Материалы и ТЗ приложил Бюджет 9000 ...Завершен10 лет назад
Нужно сверстать дизайн для шаблона Joomla. Натяжкой шаблона займется свой программист. Делаем только верстку, без скриптов и программирования. В портфолио обязательно должны быть проекты по Адаптивной верстке. ...Завершен10 лет назад
Требуется сделать вёрстку посадочной страницы. Элементы в фотошопе разбиты грамотно по категориям. Указывайте цену, за которую будете готовы взятьсяЗавершен10 лет назад
- $20
Приветствую Есть страница у которой шапка и три колонки. Шапка состоит из двух блоков: картинка-название и меню. Сейчас медиа-запросы прячут одну или две колонки в зависимости от разрешения экрана. ...Завершен10 лет назад
Есть отрисованый в 3D план территории санатория (исходный файл в формате psd, где каждый объект, нуждающийся в анимации лежит отдельным слоем). Ссылка на эскиз и перечень объектов (однако, ракурс в файле для работы будет другим) ...Завершен10 лет назад
создать страницу с кодом - чтобы части рисунка вели на опред. адреса адреса поменяю потом куда надо сам по аналогии с http://shpargalkablog.ru/2015/02/several-references-in-the-picture.html на рисунке необходимо разметить 12 цветов которые по окружности - ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Сверстать страницу, подключить jQuery-плагин Selectize.js для оформления селектов. Небольшие комментарии к проекту и psd предоставлю выбранному исполнителю.Завершен10 лет назад