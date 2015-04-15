Необходима консультация по настройке слайдера

Требуется консультация и, возможно, некоторая доработка слайдера:

http://codyhouse.co/gem/3d-curtain-template/

Мне нужно понимать, как сделать следующее:

1. Как сделать меню по слайдам, которое оставалось бы вверху (и не менялось при смене слайдов). При клике на пункт он должен красиво переходить на нужный слайд.

2. Не могу понять, что отвечает за то, с какой стороны будет текст, а с какой картинка. Сейчас они чередуются.

3. Как добавить слайд (например, третий по счёту), чтобы там была единая страница, а не разбитая на две части (как первая)

4. Как сделать фоновый рисунок, например, на втором слайде в правой части под текстом?

Иными словами требуется объяснить мне, как устроен этот слайдер.