Всё написано в ТЗ. Эскизы в архиве. upd. обновил чуть ТЗ и добавил в эскизы 5ю страничку.
Верстка страницы
Сверстать страницу, подключить jQuery-плагин Selectize.js для оформления селектов. Небольшие комментарии к проекту и psd предоставлю выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Значит сайт проекта http://bit.ly/1EyrVwn (CMS Wordpress) необходимо сверстать эти страницы под мой дизайн, естественно без шапки и подвала 1 http://bit.ly/1EysdmX 2 http://bit.ly/1FQ20zb 3 http://bit.ly/1O9MGze 4 http://bit.ly/1aNRspv ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Есть верстка чека который должен приходить в письме. Нужно поправить корректное отображение + прописать стили для печати (повторюсь чек готов его нужно только поправить + готова принт версия но нужно сделать, так чтоб чек ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать шаблон под Joomla. Скриншоты прикрепил. Можно ориентироваться на шаблон: YT-Organic. (http://web-creator.org/yootheme/yt-organic.html). Либо с нуля,как вам удобно.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Верстка макета задание в приложениеHTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сегодня (сразу приступив к выполнению задания) сверстать страничку лендинга. Скриншот макета - http://prntscr.com/6tk1ii . Просьба в заявках обозначить стоимость и время, до которого сегодня сможете сверстать этот макет (при условии подтверждения заказа ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо сверстать и натянуть дизайн на самописный движок. Движок простой.HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть сверстанный макет https://dl.dropboxusercontent.com/u/48762528/potolok/index.html Его нужно натянуть на Вордпресс. Бюджет 500р По срокам - желательно сегодняHTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно сделать новую мобильную версию сайта по приемлемым срокам и стоимости. Работать требуется сообща, т.к. первым делом меня интересует качество исполнения и качество отображения на мобильных устройствах. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо качественно и кросплаформенно сверстать лендинг Напишите цену и сроки.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт10 лет назад