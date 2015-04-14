Требуется сегодня (сразу приступив к выполнению задания) сверстать страничку лендинга. Скриншот макета - http://prntscr.com/6tk1ii . Просьба в заявках обозначить стоимость и время, до которого сегодня сможете сверстать этот макет (при условии подтверждения заказа ...
Верстка макета
Верстка макета задание в приложение
Заявки фрилансеров
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