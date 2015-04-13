Добрый день! Необходимо качественно и кросплаформенно сверстать лендинг Напишите цену и сроки.
Мобильная версия сайта
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Нужно сделать новую мобильную версию сайта по приемлемым срокам и стоимости.
Работать требуется сообща, т.к. первым делом меня интересует качество исполнения и качество отображения на мобильных устройствах.
Буду рад ответить на ваши вопросы и показать все разноплановые страницы сайта.
спасибо
Заявки фрилансеров
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