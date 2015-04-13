Здравствуйте друзья! Вот на этой странице http://sozdamblog.ru/zarabotok-v-internete/kak-zarabotat-na-oprosax-v-internete.html самая первая картинка находится в рамке. Мне нужно чтобы подобные картинки в статьях были без рамки. Пример - http://isif-life.ru/raskrutka-i-seo/povedencheskie-faktory-kak-yluchshit-seo-effect.html Там третья картинка в статье без рамки.
Доработка wordpress'a
Значит
сайт куда надо запилить нижеописанное http://vk.cc/3G8Ary
Необходимо создать копии блочных страниц по функционалу (скрин http://vk.cc/3G8DTQ) - и подогнать под мой дизайн
1 Дата центр >пример> http://vk.cc/3G8D6O
2 Акции >пример> http://vk.cc/3G8Da3
3 Способы оплаты >пример> http://vk.cc/3G8DeE
4 Документы >пример> http://vk.cc/3G8DjB
5 Наши кнопки >пример> http://vk.cc/3G8D2S
6 ФАКЬЮ >пример> http://vk.cc/3G8DzB
Заявки фрилансеров
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