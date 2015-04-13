Доработка wordpress'a

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки219 просмотров

Значит

сайт куда надо запилить нижеописанное http://vk.cc/3G8Ary

Необходимо создать копии блочных страниц по функционалу (скрин http://vk.cc/3G8DTQ) - и подогнать под мой дизайн

1 Дата центр >пример> http://vk.cc/3G8D6O

2 Акции >пример> http://vk.cc/3G8Da3

3 Способы оплаты >пример> http://vk.cc/3G8DeE

4 Документы >пример> http://vk.cc/3G8DjB

5 Наши кнопки >пример> http://vk.cc/3G8D2S

6 ФАКЬЮ >пример> http://vk.cc/3G8DzB

10 лет назад
id26327371
Александр 
31 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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