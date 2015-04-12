Верстка главной страницы сайта — Responsive HTML5/CSS3

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки167 просмотров

Необходимо сверстать главную страницу сайта — Responsive HTML5/CSS3.

Технологии: HTML5/CSS3, CSS transitions, HTML5 Canvas, строго блочная вёрстка, строго Responsive (монитор, планшет, телефон), вся графика с запасом по разрешению для поддержки Retina дисплеев.

Поддержка браузеров: Webkit, Mozilla, IE9+, iOS (iPhone+iPad), Android Webkit.

Будет замечательно, если у вас есть опыт программирования с jQuery, а так же верстка с использованием Bootstrap.

При наведении на пункты меню "Каталог", "Индивидуальные решения" и "Техническое сопровождение" сопутствующие иконки должны образовываться анимационно из геометрических примитивов (см. рисунки 0 и 1). На touch устройствах вид должен быть сразу как на рисунке 1 (т.е. сразу как при наведении). Меню справа показано на рисунке 2. Фон с треугольниками должен быть сделан через HTML5 Canvas, при перемещении мышкой над фоном должно происходить плавное изменение расположения и размера треугольников.

Наличие портфолио с RESPONSIVE обязательно.

AndroidBootstrapCSSHTMLiOSjQuery
10 лет назад
team1
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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