Сделать HTML-верстку и натянуть на сайт.

Сроки сорваны, работу не получил. Были промежуточные сырые рез-ты, но качество оценить невозможно, т.к. не доделано до конца. Update: Кирилл оставил ответный отрицательный отзыв, мол, "денег за работу же не взял, зачем я оставил отрицательный отзыв?" Кирилл, время потраченное на общение с тобой, помощь тебе в разворачивании движка (Кирилл не обладает необходимыми знаниями программирования и работы с сервером), а также потерянное время и недополученная прибыль стоит раз в 10 больше, чем предполагаемая стоимость твоей работы. Так что твое заявление, мягко говоря, неадекватно и еще раз подчеркивает твою безответственность и непрофессионализм. Update2: милейший, так ты и верстку то не сделал в те сроки, в которые обещал сделать верстку+натяжку. Так что не надо ныть про код (который ты видел перед оценкой сроков) и его сложности. Так и скажи, что не рассчитал сил, профакапил все и вся, а не лепи отрицательный отзыв за то, что заказчик не стал мириться с твоей профессиональной неадекватностью.