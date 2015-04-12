Сделать HTML-верстку и натянуть на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок229 просмотров

1. Есть дизайн в AI

2. Есть сайт на своем движке.

Все обработчики выведены под текущий дизайн, в коде разбираться не придется. Лишнего ничего нет, нужно просто связать "концы с концами".

Единственное, есть свои правила размещения css и js, которые нужно соблюдать. Описаны тут:

https://docs.google.com/document/d/1FaDZgJ8pUCTeX2hg4rUsg8lRYtOUd2pZsOeZdpW_oWM/edit?usp=sharing

Если сработаемся, обеспечу регулярными заказами.

CSSHTMLJavaScript
10 лет назад
Axel_zeppelin
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$65
3 дня
Сроки сорваны, работу не получил. Были промежуточные сырые рез-ты, но качество оценить невозможно, т.к. не доделано до конца. Update: Кирилл оставил ответный отрицательный отзыв, мол, "денег за работу же не взял, зачем я оставил отрицательный отзыв?" Кирилл, время потраченное на общение с тобой, помощь тебе в разворачивании движка (Кирилл не обладает необходимыми знаниями программирования и работы с сервером), а также потерянное время и недополученная прибыль стоит раз в 10 больше, чем предполагаемая стоимость твоей работы. Так что твое заявление, мягко говоря, неадекватно и еще раз подчеркивает твою безответственность и непрофессионализм. Update2: милейший, так ты и верстку то не сделал в те сроки, в которые обещал сделать верстку+натяжку. Так что не надо ныть про код (который ты видел перед оценкой сроков) и его сложности. Так и скажи, что не рассчитал сил, профакапил все и вся, а не лепи отрицательный отзыв за то, что заказчик не стал мириться с твоей профессиональной неадекватностью.

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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