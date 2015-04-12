Технологии: HTML5/CSS3, CSS transitions, HTML5 Canvas, строго блочная вёрстка, строго Responsive (монитор, планшет, телефон), вся графика с запасом по разрешению для поддержки Retina дисплеев. Поддержка браузеров: Webkit, Mozilla, IE9+, iOS (iPhone+iPad), Android Webkit. ...
Сделать HTML-верстку и натянуть на сайт.
1. Есть дизайн в AI
2. Есть сайт на своем движке.
Все обработчики выведены под текущий дизайн, в коде разбираться не придется. Лишнего ничего нет, нужно просто связать "концы с концами".
Единственное, есть свои правила размещения css и js, которые нужно соблюдать. Описаны тут:
https://docs.google.com/document/d/1FaDZgJ8pUCTeX2hg4rUsg8lRYtOUd2pZsOeZdpW_oWM/edit?usp=sharing
Если сработаемся, обеспечу регулярными заказами.
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