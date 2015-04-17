Верстка внутреннего наполнения страницы

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Завершен10 заявок209 просмотров

Сверстать на html внутреннее наполнение страницы по psd макету, под действующий, самомисный сайт. Подробности и превью по запросу.

HTML
10 лет назад
Sergo-K
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Александр выполнил вёрстку очень оперативно, профессионально и в соответствии с макетом. Моментально и без предоплаты! занялся проектом, отвечал на все интересующие вопросы и давал развернутые комментарии даже после фактического выполнения работы и переноса вёрстки! Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое тех. задание. Оплата в полном размере. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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