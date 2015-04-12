Адавтивная верстка 1 страница Оставляйте заявки, кто может сделать до вечера. Приступить нужно сейчас. Макет ТЗ, по запросу.
Заверстать табличку торгового каталога
Добрый день. Необходимо заверстать таблицу такого вида: http://clip2net.com/s/3fXD90X. Верстаем под bitrix. Закончить нужно сегодня. Цену и сроки жду от вас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать шаблон для MODX revolution последней версии на основе готового макета(psd по слоям). Кроссбраузерно. Резиново.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт-одностраничник. Сайт с адаптивной версткой. На нем притсутствуют элементы паралакса. Дизайн предоставлю в формате .PSD. Отдельно для десктопного разрешения и для мобильных. ...Завершен10 лет назад
Друзья, есть простая задача для тех, кто знает что делать. Есть сайт Нужно скопировать его и отредактировать под мои задачи. Составил список корректировок: 1/ Добавить слайдер с кейсами в стиль ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется разработать и воплотить в жизнь адаптивную верстку сайта. Есть понимание как это должно выглядеть и сайт пример. Никаких сложных заморочек. Из важного - сайт должен соответствовать ...Завершен10 лет назад
- $100
Есть самописный сайт, написанный при помощи шаблонизатора Smarty (фреймворк php). CMS — codeigniter. Автор пропал с концами. Необходимо вникнуть в код и внести некоторые изменения в верстку сайта. Первостепенно -- поправить верстку под ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
В приложении письмо (рассылка) нашим постоянным клиентам в формате psd. Его нужно отверстать адаптивно, так чтобы письмо подстраивалось к любому устройству (десктоп, мобильный, планшет). Вёрстка должна быть без ошибок в коде и должна правильно отображаться ...Завершен10 лет назад
Есть макет главной страницы сайта в PSD. Нужна качественная адаптивная верстка (блочная), минимальным чистым кодом, ширина от 300 пикселей, все картинки SVG уже готовы, проверять на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ нужно все условия выполнить по максимому что ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад