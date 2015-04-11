Скопировать и исправить сайт

Друзья, есть простая задача для тех, кто знает что делать. Есть сайт

Нужно скопировать его и отредактировать под мои задачи. Составил список корректировок:

1/ Добавить слайдер с кейсами в стиль сайта

Пример блока:

2/ Исправить форму заявки (детали исполнителю)

3/ Настроить цели в Метрике на формах

4/ В самой нижней форме (writing a book) встроить код Justclick

Важно, чтобы шрифт, вся стилистика и адаптивность сайта сохранились.

Если есть вопросы - пишите.