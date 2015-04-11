Скопировать и исправить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок211 просмотров

Друзья, есть простая задача для тех, кто знает что делать. Есть сайт

Нужно скопировать его и отредактировать под мои задачи. Составил список корректировок:

1/ Добавить слайдер с кейсами в стиль сайта

Пример блока:

2/ Исправить форму заявки (детали исполнителю)

3/ Настроить цели в Метрике на формах

4/ В самой нижней форме (writing a book) встроить код Justclick

Важно, чтобы шрифт, вся стилистика и адаптивность сайта сохранились.

Если есть вопросы - пишите.

10 лет назад
leadguru
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка Joomla под ключ

    Добрый день! Требуется разработать и воплотить в жизнь адаптивную верстку сайта. Есть понимание как это должно выглядеть и сайт пример. Никаких сложных заморочек. Из важного - сайт должен соответствовать ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка самописного сайта

    $100

    Есть самописный сайт, написанный при помощи шаблонизатора Smarty (фреймворк php). CMS — codeigniter. Автор пропал с концами. Необходимо вникнуть в код и внести некоторые изменения в верстку сайта. Первостепенно -- поправить верстку под ...

    CodeIgniterPHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отверстать письмо адаптивно

    В приложении письмо (рассылка) нашим постоянным клиентам в формате psd. Его нужно отверстать адаптивно, так чтобы письмо подстраивалось к любому устройству (десктоп, мобильный, планшет). Вёрстка должна быть без ошибок в коде и должна правильно отображаться ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка главной страницы

    Есть макет главной страницы сайта в PSD. Нужна качественная адаптивная верстка (блочная), минимальным чистым кодом, ширина от 300 пикселей, все картинки SVG уже готовы, проверять на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ нужно все условия выполнить по максимому что ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка страницы компании

    Здравствуйте, нужно доработать дизайн и верстку страницы компании. сейчас страница компании выглядит вот так potolkyy.exlite.ru/company/gid-stroj/ Прототип страницы в файле exel во вложении. Акция должна быть выделена, если нет акции, то должна быть надпись Информация о ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одностраничника с анимацией

    Необходимо сверстать одностраничник. Макет и UJ: https://drive.google.com/a/twice-agency.ru/file/d/0B0hzyIgb71sPcXB4UHItSWhvX2s/view?usp=sharing Верстка адаптивная. Детали обсуждаем. Предложения и идеи по анимации приветствуются. ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать страницу по PSD

    Сверстать страницу по PSD в HTML5 + CSS3. Совместимость с новыми браузерами Firefox, Chrome, Opera, IE последних версий. Страница тут, https://yadi.sk/i/CWOpWOukfpRZG PSD пошлю исполнителю.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад