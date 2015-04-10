Сверстать страницу по PSD в HTML5 + CSS3. Совместимость с новыми браузерами Firefox, Chrome, Opera, IE последних версий. Страница тут, https://yadi.sk/i/CWOpWOukfpRZG PSD пошлю исполнителю.
Верстка одностраничника с анимацией
Необходимо сверстать одностраничник.
Макет и UJ:
https://drive.google.com/a/twice-agency.ru/file/d/0B0hzyIgb71sPcXB4UHItSWhvX2s/view?usp=sharing
Верстка адаптивная.
Детали обсуждаем.
Предложения и идеи по анимации приветствуются.
Если есть подписка на видео то нужно выкупить видео с шаттера.
Можете дать ссылки на уровень верстки и анимации переходов? Можно не ваши, но как планируется реализовать.
Нужна оценка бюджета и сроков. Хочется увидеть в выходные промежуточный и в понедельник финальный вариант.
На мобильном пока должен открываться такой же вариант дизайна, чуть позже отрисуем отдельно под мобильный и надо будет сверстать.
На первом экране тянушееся видео.
Заявки фрилансеров
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