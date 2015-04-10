Верстка одностраничника с анимацией

Необходимо сверстать одностраничник.

Макет и UJ:

https://drive.google.com/a/twice-agency.ru/file/d/0B0hzyIgb71sPcXB4UHItSWhvX2s/view?usp=sharing

Верстка адаптивная.

Детали обсуждаем.

Предложения и идеи по анимации приветствуются.

Если есть подписка на видео то нужно выкупить видео с шаттера.

Можете дать ссылки на уровень верстки и анимации переходов? Можно не ваши, но как планируется реализовать.

Нужна оценка бюджета и сроков. Хочется увидеть в выходные промежуточный и в понедельник финальный вариант.

На мобильном пока должен открываться такой же вариант дизайна, чуть позже отрисуем отдельно под мобильный и надо будет сверстать.

На первом экране тянушееся видео.