Необходимо сверстать три макета. Дедлайн - понедельник. Оплата по факту. Любые нарушения срока автоматически означают прекращение сотрудничества. Цена окончательная.
Подкорректировать верстку сайта
Нужно подкорректировать верстку карточки товара -
текущее состояние http://www.awesomescreenshot.com/image/63871/d82b2a701a00a4f6dcbf715e8e36e800
Нужно привести к виду http://prntscr.com/6rzuu7
Править нужно прямо на сайте, сайт на платформе Битрикс.
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