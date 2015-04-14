Подкорректировать верстку сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки201 просмотр

Нужно подкорректировать верстку карточки товара -

текущее состояние http://www.awesomescreenshot.com/image/63871/d82b2a701a00a4f6dcbf715e8e36e800

Нужно привести к виду http://prntscr.com/6rzuu7

Править нужно прямо на сайте, сайт на платформе Битрикс.

10 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

neofun
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$29
1 день
Отличный верстальщик
Отличный заказчик, моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

neofun
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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