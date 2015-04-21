Верстка + функционал. Сайт под ключ. Дизайн уже есть.

В наличии есть дизайн основного сайта и дизайн адаптивной версии (планшет и телефон).

Интересует верстка как основного, так и адаптивного. + натяжка и т.п.

В общем нужен сайт под ключ.

От вас интересует сроки и стоимость работ.

Немного подробно опишу что должно быть на сайте.

1. Главная (5 слайдов)

2. О Компании. В низу страницы два слайдера для "наших клиентов" и "документов СРО"

А так же по середине фото (панорама), если зацепить мышкой и перетащить - картинка будет двигаться. Как тут http://www.cantera.ru/about

3. Страница по аренде спецтехники. Если навести мышкой на фото, появится полупрозрачный фон с дополнительными фото. Как тут http://www.cantera.ru/equipment/r-320lc-7

4. Нерудные материалы. Если спускаться вниз страницы - сверху появляются кнопки (якоря) как тут http://www.cantera.ru/products/ а так же при наведении мышкой на материал, он увеличивается под курсором в рамочке.

5. Страница Контакты. - ну это просто.

6. Страница с набором иконок (либо спецтехника, либо список нерудных материалов, либо список услуг).

Все исходники я предоставлю. Сейчас выставляю скрины будущего сайта. Жду от вас предложений.