Верстка + функционал. Сайт под ключ. Дизайн уже есть.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок232 просмотра

В наличии есть дизайн основного сайта и дизайн адаптивной версии (планшет и телефон).

Интересует верстка как основного, так и адаптивного. + натяжка и т.п.

В общем нужен сайт под ключ.

От вас интересует сроки и стоимость работ.

Немного подробно опишу что должно быть на сайте.

1. Главная (5 слайдов)

2. О Компании. В низу страницы два слайдера для "наших клиентов" и "документов СРО"

А так же по середине фото (панорама), если зацепить мышкой и перетащить - картинка будет двигаться. Как тут http://www.cantera.ru/about

3. Страница по аренде спецтехники. Если навести мышкой на фото, появится полупрозрачный фон с дополнительными фото. Как тут http://www.cantera.ru/equipment/r-320lc-7

4. Нерудные материалы. Если спускаться вниз страницы - сверху появляются кнопки (якоря) как тут http://www.cantera.ru/products/ а так же при наведении мышкой на материал, он увеличивается под курсором в рамочке.

5. Страница Контакты. - ну это просто.

6. Страница с набором иконок (либо спецтехника, либо список нерудных материалов, либо список услуг).

Все исходники я предоставлю. Сейчас выставляю скрины будущего сайта. Жду от вас предложений.

10 лет назад
ekb_company
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Alexras007
Александр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$240
3 дня
Александр зарекомендовал себя как профессионал своего дела. Быстро вник в поставленную мною задачу, дал свои ценные рекомендации и выполнил заявку за оооочень короткое время (за что ему отдельное спасибо). После выполнения работы, Александр всегда на связи (помогает с настройками и охотно консультирует по функционалу сайта). Если возникнет необходимость вмешаться в процесс, Саша тут же доработает и т.п. В общем, друзья, я РЕКОМЕНДУЮ Александра. Следующий проект по верстке я отдам ТОЛЬКО ЕМУ. С уважением, Сергей.
Все понятно объяснил что нужно сделать. Оплату произвел вовремя. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Alexras007
Александр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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