Нужно сверстать на Bootstrap макет одностраничного сайта, веб версию, моб и планшет. Макеты в psd высылаем исполнителю. Во вложении примеры Срок - неделя, оплата по факту
Верстка + функционал. Сайт под ключ. Дизайн уже есть.
В наличии есть дизайн основного сайта и дизайн адаптивной версии (планшет и телефон).
Интересует верстка как основного, так и адаптивного. + натяжка и т.п.
В общем нужен сайт под ключ.
От вас интересует сроки и стоимость работ.
Немного подробно опишу что должно быть на сайте.
1. Главная (5 слайдов)
2. О Компании. В низу страницы два слайдера для "наших клиентов" и "документов СРО"
А так же по середине фото (панорама), если зацепить мышкой и перетащить - картинка будет двигаться. Как тут http://www.cantera.ru/about
3. Страница по аренде спецтехники. Если навести мышкой на фото, появится полупрозрачный фон с дополнительными фото. Как тут http://www.cantera.ru/equipment/r-320lc-7
4. Нерудные материалы. Если спускаться вниз страницы - сверху появляются кнопки (якоря) как тут http://www.cantera.ru/products/ а так же при наведении мышкой на материал, он увеличивается под курсором в рамочке.
5. Страница Контакты. - ну это просто.
6. Страница с набором иконок (либо спецтехника, либо список нерудных материалов, либо список услуг).
Все исходники я предоставлю. Сейчас выставляю скрины будущего сайта. Жду от вас предложений.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужна помощь в настройке JS меню. проблема: satizb.ideal-site.ru При клике на любой выпадающий пункт самого нижнего уровня меню, например, "продукция->оснастка->прессформы" на экране отображается каша... Помогите побороть данный глюк. ...Завершен10 лет назад
Нужна верстка макета Требуется верстка макета страницы контактов. Сам функционал готов. CMS: joomla 2.5 Сайт: http://galmet.ru/ Интересует цена и срокиHTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужна кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка двух страниц. Макеты и более подробное описание прикрепляю к заданию. Также могу предоставить черновые варианты верстки, с которых ...Завершен10 лет назад
- $30
Необходимо сайт http://intstyle.com.ua/ оптимизировать для мобильных устройств, чтобы сервис гугла — https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-fri... выдавал положительный результат. Также есть простой сайт визитка, интересует тоже самое (но это отдельно). Инструкцию сам ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требования: - аккуратная, валидная, кроссбраузерная верстка. - использование CSS3, bootstrap 3. - работа над кастомизацией js плагина (jquery countdown)HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходима консультация и доработка нескольких страниц сайта - каталога. Есть несколько страниц с картинками. Картинка исходная одна, отображается везде по-разному, где-то не соблюдаются пропорции. Нужно исправить. Сайт http://pymarket.ru/Завершен10 лет назад
- $60
Здравствуйте. Нужно сверстать сайт на какую-нибудь удобную CMS макеты для нашего сайта. Тематика - доставка и заказ еды. Всего 5 страниц На сайте ...Закрыт10 лет назад