Верстка одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок648 просмотров

Нужно сверстать на Bootstrap макет одностраничного сайта, веб версию, моб и планшет. Макеты в psd высылаем исполнителю. Во вложении примеры

Срок - неделя, оплата по факту

Bootstrap
10 лет назад
lanatana
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

prime-x
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Всем довольны, в срок сдано, всегда на связи
Все отлично
DoctorSpirit
Сергей Гора 
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Все ок, качеством довольны
Отличный заказчик Рекомендую!

Заявки фрилансеров

prime-x
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
DoctorSpirit
Сергей Гора 
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать 2 сайта мобильными (google mobile friendly)

    $30

    Необходимо сайт http://intstyle.com.ua/ оптимизировать для мобильных устройств, чтобы сервис гугла — https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-fri... выдавал положительный результат. Также есть простой сайт визитка, интересует тоже самое (но это отдельно). Инструкцию сам ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка верстки сайта.

    $30

    Необходима консультация и доработка нескольких страниц сайта - каталога. Есть несколько страниц с картинками. Картинка исходная одна, отображается везде по-разному, где-то не соблюдаются пропорции. Нужно исправить. Сайт http://pymarket.ru/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Пару изменений в Open Cart

    1. На айфоне криво центрует страницы. Возможно ошибка где то в коде 2. Артикул - чтобы отображался в карточке товара 3. Модель» поменять на страна производитель либо чтобы была Страна производитель - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вёрстка адаптивная

    $100

    Вёрстка 1 страницы PSD в HTML срочно, верстка адаптивная на bootstrap, бюджет 100$ сроки 6-7 часов пишите ваши скайпы, оплата будет производиться по факту готовности проекта

    BootstrapHTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить пароль на сайте

    $3

    На сайте есть закрытый раздел. Чтобы в него попасть, надо ввести пароль. Доступ я предоставлю. В закрытом разделе в меню есть несколько пунктов. На 1 пункт надо наложить пароль. Чтобы когда человек заходит в него, ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад