Необходимо сайт http://intstyle.com.ua/ оптимизировать для мобильных устройств, чтобы сервис гугла — https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-fri... выдавал положительный результат. Также есть простой сайт визитка, интересует тоже самое (но это отдельно). Инструкцию сам ...
Верстка одностраничного сайта
Нужно сверстать на Bootstrap макет одностраничного сайта, веб версию, моб и планшет. Макеты в psd высылаем исполнителю. Во вложении примеры
Срок - неделя, оплата по факту
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