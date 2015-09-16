Отзывы заказчиков
$20
2 балла
9 лет назад
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Вместо 4 обещанных дней 2 недели коту под хвост, ИТОГО: 0 сделано, 3 отмазки, 2 недели в минусе. Толи посредник толи..... вопчем не хотите терять время на болтовню - лучше обходить стороной.
$40
7 баллов
9 лет назад
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
9 лет назад
AJAXjQuery
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
2 балла
10 лет назад
BootstrapHTML
исчез не закончив заказ. на сообщения не отвечает.
$90
10 баллов
10 лет назад
HTML
Все сделано на высшем уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всегда на связи! Оплата сразу по окончанию! Буду рад повторному сотрудничеству!
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36 отзывов(-5)
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от 1 дня
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