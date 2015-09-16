DoctorSpirit

Сергей Гора DoctorSpirit

 
33 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Vasenkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
2 балла
9 лет назад
Нужна верстка HTML+JS
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Вместо 4 обещанных дней 2 недели коту под хвост, ИТОГО: 0 сделано, 3 отмазки, 2 недели в минусе. Толи посредник толи..... вопчем не хотите терять время на болтовню - лучше обходить стороной.
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
7 баллов
9 лет назад
Адаптивная верстка
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Iphpdevelop
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
9 лет назад
Доработка ajax в jQuery FlexSlider v2.2.2
AJAXjQuery
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
crazyshrimp14
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
2 балла
10 лет назад
Заверстать 6 html шаблонов (одностраничники)
BootstrapHTML
исчез не закончив заказ. на сообщения не отвечает.
iOmen
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Верстка адаптивного лендинга
HTML
Все сделано на высшем уровне. Рекомендую!
Всегда на связи! Оплата сразу по окончанию! Буду рад повторному сотрудничеству!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
36 отзывов(-5)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга