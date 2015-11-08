Адаптивная верстка

Привет всем, нужно сделать для сайта кулинарной тематики [b]Меню[/b] [u] То есть нарисовать и установить на сайт![/u] Пример которого увидите ниже... Сайт под управлением DLE 10 Для сайта kuhnea точка com меню хочу расположить чуть ниже блока "Если вам понравился рецепт, ...
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Макеты тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20504253/Temp/onfoot.zip. Сайт адаптивный
Из требования:
- все картинки в спрайтах
- HTML5
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