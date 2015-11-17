Здравствуйте! Необходимо доработать на главной и внутренних страницах (Блог, Full Widht, Left SideBar, Портфолио, Контакты, О нас) платный адаптивный шаблон WordPress, включив в него оригинальный дизайн (есть в формате PSD). Изменения в дизайне темы касаются в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать лендинг на HTML руками!!!
Ссылка на дизайн и проект http://alexandralexandr.bazium.ru/lp/page-5/variant/39211
Отдельная страница спасибо после отправки формы.
Добавить анимацию в 1 блок.(см. похожий проект)
1.Шапка с телефоном при прокрутке оставалась в зоне видимости.( в шапке замена на логотип
слева) предоставляется.
2. Стрелка быстрого перехода в начало слева
3. Адаптивный лендинг под все устройства.
Так как даю рекламу в гугле и яндексе на ставку влияют ошибки в коде.Снизить их до минимума.
Ссылка на похожий реализованный проект но c ошибками http://lendgsm.stroygsm.ru/
Пишите время реализации, сколько денег, условия оплаты.
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