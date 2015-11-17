Сверстать лендинг на HTML

HTML-версткаЗавершен18 заявок378 просмотров
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Сверстать лендинг на HTML руками!!!

Ссылка на дизайн и проект http://alexandralexandr.bazium.ru/lp/page-5/variant/39211

Отдельная страница спасибо после отправки формы.

Добавить анимацию в 1 блок.(см. похожий проект)

1.Шапка  с телефоном при прокрутке оставалась в зоне видимости.( в шапке замена на логотип

слева) предоставляется.

2. Стрелка быстрого перехода в начало слева

3. Адаптивный лендинг под все устройства.

Так как даю рекламу в гугле и яндексе  на ставку влияют ошибки в коде.Снизить их до минимума.

Ссылка на похожий реализованный проект но c ошибками http://lendgsm.stroygsm.ru/

Пишите время реализации,  сколько денег, условия оплаты.

HTML
8 лет назад
stroygsm
Эльхан 
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Domus159
Дамир 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$59
2 дня
Отлично справился с работой. Код написан очень красиво и понятно. Коммуникация отличная. Очень доволен, получил что хотел, и еще сверх того- готовый, рабочий, красивый лендинг!!! Спасибо большое Дамир.
Отличный заказчик! Знает что ему нужно, понимает технические особенности реализации. Оплата точно в срок. Помимо вышеперечисленного, очень приятный человек! Higly recommended!!!
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