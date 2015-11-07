Верстка и создание модуля в WP на php

Работа не пыльная, js подключить только в одном случае (мини-слайдер, вы можете увидеть его на скрине). ВНИМАНИЕ!!! Все должно быть сверстано как на скриншоте. Не каких свисто-передлок пожалуйста, требуется 1 в 1. Шрифты к psd прилагаются.