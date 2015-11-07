Необходимо сверстать мобильную версию 320-768px большого сайта. Работа по проекту рассчитана более чем на два месяца. Ориентировочно мы готовы платить по 2 тыс. рублей за верстку одной страницы + оплата за скриптование JS. От вас требуется ...
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Сделать Лендинг - умные дома. Только HTML5 верстка - без конструкторов и cms.
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