Доработка сайта

Нужна верстка LP, желательно на Adobe Muse Весь дизайн-макет уже подготовлен к верстке (все в PSD)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) заменить Лого – предоставим
2) Меняем название – предоставим
3) Надо вывести номер телефона в правом верхнем углу
4) убрать раздел правила
5) Установить скрипт fastcallmanager.kz
6) В шапке заменить фотографии на реальные (предоставим).
7) Вывести все квартиры на первую страницу без переключения постранично (функцию отключить, но не удалять, возможно она понадобится в будущем
8) прикрутить WYSIWYG редактор какой-нибудь
9) Упростить фильтр поиска и внешне сделать похожим на sutochno.ru в фильтре, должны быть следующие поля: дата заезда, дата выезда, количество комнат 1-4, цена за сутки – сделать в одну строку, выделить цветом как на sutochno.ru
10) Адаптивная версия или мобильная что будет быстрее сделать
ВНИМАНИЕ! Работаем только по ПОСТ-ОПЛАТЕ!
Являемся пользователями данного ресурса уже 9 лет и никого ни разу не подставляли с оплатой,
тогда как не один раз были обмануты исполнителями.
Если Вас все же заинтересовал проект, в комментариях СРАЗУ указывайте, пожалуйста, СРОКИ, СТОИМОСТЬ и ЛОГИН СКАЙП!
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