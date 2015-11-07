Доработка сайта

HTML-версткаЗакрыт3 заявки235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) заменить Лого – предоставим 

 2) Меняем название – предоставим 

3) Надо вывести номер телефона в правом верхнем углу  

4) убрать раздел правила  

5) Установить скрипт fastcallmanager.kz 

 6) В шапке заменить фотографии на реальные (предоставим).  

 7) Вывести все квартиры на первую страницу без переключения постранично (функцию отключить, но не удалять, возможно она понадобится в будущем  

8) прикрутить WYSIWYG редактор какой-нибудь 

9) Упростить фильтр поиска и внешне сделать похожим на sutochno.ru в фильтре, должны быть следующие поля: дата заезда, дата выезда, количество комнат 1-4, цена за сутки – сделать в одну строку, выделить цветом как на sutochno.ru  

10) Адаптивная версия или мобильная что будет быстрее сделать 

ВНИМАНИЕ! Работаем только по ПОСТ-ОПЛАТЕ!   

Являемся пользователями данного ресурса уже 9 лет и никого ни разу не подставляли с оплатой,  

тогда как не один раз были обмануты исполнителями.  

Если Вас все же заинтересовал проект, в комментариях СРАЗУ указывайте, пожалуйста, СРОКИ, СТОИМОСТЬ и ЛОГИН СКАЙП!  

Давайте экономить наше с вами время!

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов