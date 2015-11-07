Доработка сайта

1) заменить Лого – предоставим

2) Меняем название – предоставим

3) Надо вывести номер телефона в правом верхнем углу

4) убрать раздел правила

5) Установить скрипт fastcallmanager.kz

6) В шапке заменить фотографии на реальные (предоставим).

7) Вывести все квартиры на первую страницу без переключения постранично (функцию отключить, но не удалять, возможно она понадобится в будущем

8) прикрутить WYSIWYG редактор какой-нибудь

9) Упростить фильтр поиска и внешне сделать похожим на sutochno.ru в фильтре, должны быть следующие поля: дата заезда, дата выезда, количество комнат 1-4, цена за сутки – сделать в одну строку, выделить цветом как на sutochno.ru

10) Адаптивная версия или мобильная что будет быстрее сделать

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тогда как не один раз были обмануты исполнителями.

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