Верстка Landing Page Макет в PSD готов к верстке

Привет всем профи своего дела! Нарисовал ленд: https://www.weblancer.net/users/Good-Dizayner/portfolio/1916076.html Есть .psd, который должен быть сверстан, запрограммирован и залит на хостинг. Пишите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка LP, желательно на Adobe Muse
Весь дизайн-макет уже подготовлен к верстке (все в PSD)
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