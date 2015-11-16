Адаптивная верстка сайта визитки и натяжка на WP

$48
HTML-версткаЗавершен5 заявок264 просмотра
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Адаптивная верстка сайта визитки из 4 страниц и натяжка на WP

Для заказчика уже верстали проект, результат его не устроил.

Ищем исполнителя для повторной качественной верстки небольшого проекта.

Важно, чтобы он прошел валидацию и все тесты в гугл.

Сделать микроразметку на страницах.

Бюджет 3000р.

Срок 3-4 дня.

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$48
4 дня
Отлично справился с задачей. Пунктуален, очень приятен в общении. Поддерживаю предыдущие отзывы - Сергей отличный специалист по WP. Рекомендуем.
Работа немного затянулась из-за корректировок в ТЗ. Оплата согласно договоренности. Заказчик постоянно на связи. Рекомендую.