Адаптивная верстка 30 страниц

$1000
HTML-версткаЗакрыт26 заявок462 просмотра
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Необходимо сверстать мобильную версию 320-768px большого сайта. 

Работа по проекту рассчитана более чем на два месяца. 

Ориентировочно мы готовы платить по 2 тыс. рублей за верстку одной страницы + оплата за скриптование JS. 

От вас требуется наличие хорошего профиля на бирже, отличное знание адаптивной верстки и Javascript. 

В своем отзыве укажите, пожалуйста, примеры вашей адаптивной верстки.

8 лет назад
media-mobil
Дмитрий 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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