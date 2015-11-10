Верстка лендинга с привязкой на хостинг

Здравствуйте! Необходимо доработать на главной и внутренних страницах (Блог, Full Widht, Left SideBar, Портфолио, Контакты, О нас) платный адаптивный шаблон WordPress, включив в него оригинальный дизайн (есть в формате PSD). Изменения в дизайне темы касаются в ...
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Сверстать лендинг и привязать его к хостингу.Привязать к Яндекс.МетрикиИ привязать к почте.Работаю в "Безопасной сделки"
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