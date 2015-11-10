Сверстать 3 страницы

HTML-версткаЗавершен18 заявок267 просмотров
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Нужно сверстать несколько макетов в html

Макеты прикрепил.

Стандартно, IE8+ , FF, Хром, Опера. 

От Вас цена/срок.

Поэтапная оплата (вебмани) 

8 лет назад
Ligalaz9
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
serzh09
Сергей 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов
8 лет назад
$40
3 дня
Работал с Сергей Коваль (serzh09). Только положительные эмоции. 1. Профессионализм. 2. Стоит своих денег. 3. Чётко поставленная схема работы. 4. Быстрые ответы на вопросы. 5. Адекватное ведение сделки (даже приятное и удобное). 6. Соблюдение временных рамок и лимитов. 7. Валидность, чёткость и аккуратность. Я нашел для себя отличного верстальщика. Парень нацелен на результат и собственный рост. Спасибо. Готов подтвердить рекомендации лично. [email protected]
Очень хороший заказчик.
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