Нужна верстка HTML+JS

$25
HTML-версткаЗакрыт6 заявок315 просмотров
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Есть 3 файла с кучей мелких элементов, все это нужно сверстать (типа бутстрапа) и собрать таким образом библиотеку будущего сайта. Цена вопроса 1500р, специалист по модиксу - велком, будем работать дальше. ВАЛИДНОСТЬ 100% без исключений. Захотите дальше работать, нужно будет собрать блоки из элементов и собрать страницы, в последствии натянуть на модикс, сборка - 2500+ (валидность, кроссбраузерность - 100%)

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HTML
8 лет назад
Vasenkin
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DoctorSpirit
Сергей Гора 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Вместо 4 обещанных дней 2 недели коту под хвост, ИТОГО: 0 сделано, 3 отмазки, 2 недели в минусе. Толи посредник толи..... вопчем не хотите терять время на болтовню - лучше обходить стороной.
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