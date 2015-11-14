Нужна верстка HTML+JS

Есть 3 файла с кучей мелких элементов, все это нужно сверстать (типа бутстрапа) и собрать таким образом библиотеку будущего сайта. Цена вопроса 1500р, специалист по модиксу - велком, будем работать дальше. ВАЛИДНОСТЬ 100% без исключений. Захотите дальше работать, нужно будет собрать блоки из элементов и собрать страницы, в последствии натянуть на модикс, сборка - 2500+ (валидность, кроссбраузерность - 100%)

Посредники - в топку

Вчера почитали что такое CSS - в топку

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Гонора навалом - в топку

Работаю только со спецами и напрямую, . Справитесь в догонку еще 2 проекта и в последствии постоянный поток.