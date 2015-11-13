Исправить: Картинки распирают сайт Bootstrap в телефоне

Для готового проекта, необходимо переверстать несколько блоков. Сделать все нужно не повредив css и верстку на сайте. Макет и сайт с которого мы берем верстку покажу потенциальным исполнителям. В приоритете: качество-скорость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем.
У меня есть сайт на Drupal, на базе темы от TwitterBootstrap версии 2.
Но, меня не устраивала не гибкость сеток в телефонном и планшетном разрешении, и я нашел модуль который работал с 3-им Bootstrap и,
чтобы не развалить основную верстку сайта, я взял от 3-ей версии только сетку,
добавив файл bootstrap3grid.css
Плюс есть еще модулек работающий на 3-ем Bootstrap с префиксами (он все стандартные классы переименовал .azexo ), но он по идее,
мешать не должен.
Короче, на сайте мешанина из стилей, все работает в общем,нормально, кроме отображения на экране телефона.
Я тестировал: Эта страница отображается нормально http://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/about
А эта, отличающаяся от нее наличием картинки, уже не влезает в экран телефона: http://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/nsk/sauna/test-33
Т.е. на мой взгляд проблема в том, что картинки не ужимаются под размер телефона и распирают всю верстку. И может, еще не ужимается галерея
с фото.
Протестировать можно на этой странице:http://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/nsk/sauna/euro-sauna-na-mira
На этой странице используется модуль для 3-его Bootstrap.
Задачи:
1. Сделать так, чтобы на телефоне фото (и галереи фото) уменьшались вместе с контентом и
не распирали его.
Смотреть лучше наhttp://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/nsk/sauna/euro-sauna-na-mira
И проверить на главной странице.
За это плачу 800р.
2. На странице:
http://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/nsk/sauna/euro-sauna-na-mira
при уменьшение ширины страницы, из 4 колонок с фото должны делаться 3, из 3-х колонок две, и т.д. Это работает, но почему-то лишняя
картинка вываливается из линии, т.е. получается было 4 колонки фото, уменьшили
ширину экрана, стало 3 фото в один ряд, потом 1 фото, потом опять 3 фото в один
ряд и 1 фото в другом ряду т.д.
Нужно решить эту проблему, за это плачу 400р.
Итого 1200р. за все, но если вы захотите решить только 1задачу, так тоже пойдет.
Оплата удобным вам способом.
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