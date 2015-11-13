Исправить: Картинки распирают сайт Bootstrap в телефоне

Добрый день всем.

У меня есть сайт на Drupal, на базе темы от TwitterBootstrap версии 2.

Но, меня не устраивала не гибкость сеток в телефонном и планшетном разрешении, и я нашел модуль который работал с 3-им Bootstrap и,

чтобы не развалить основную верстку сайта, я взял от 3-ей версии только сетку,

добавив файл bootstrap3grid.css

Плюс есть еще модулек работающий на 3-ем Bootstrap с префиксами (он все стандартные классы переименовал .azexo ), но он по идее,

мешать не должен.

Короче, на сайте мешанина из стилей, все работает в общем,нормально, кроме отображения на экране телефона.

Я тестировал: Эта страница отображается нормально http://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/about

А эта, отличающаяся от нее наличием картинки, уже не влезает в экран телефона: http://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/nsk/sauna/test-33

Т.е. на мой взгляд проблема в том, что картинки не ужимаются под размер телефона и распирают всю верстку. И может, еще не ужимается галерея

с фото.

Протестировать можно на этой странице:http://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/nsk/sauna/euro-sauna-na-mira

На этой странице используется модуль для 3-его Bootstrap.

Задачи:

1. Сделать так, чтобы на телефоне фото (и галереи фото) уменьшались вместе с контентом и

не распирали его.

Смотреть лучше наhttp://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/nsk/sauna/euro-sauna-na-mira

И проверить на главной странице.

За это плачу 800р.

2. На странице:

http://test.s09.ru.u12678.vps-private.net/nsk/sauna/euro-sauna-na-mira

при уменьшение ширины страницы, из 4 колонок с фото должны делаться 3, из 3-х колонок две, и т.д. Это работает, но почему-то лишняя

картинка вываливается из линии, т.е. получается было 4 колонки фото, уменьшили

ширину экрана, стало 3 фото в один ряд, потом 1 фото, потом опять 3 фото в один

ряд и 1 фото в другом ряду т.д.

Нужно решить эту проблему, за это плачу 400р.

Итого 1200р. за все, но если вы захотите решить только 1задачу, так тоже пойдет.

Оплата удобным вам способом.