Верстка

HTML-версткаЗакрытнет заявок92 просмотра
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Верстка, объем от 10 страниц - первая часть заказа.  Сайт на ASP.NET.  дизайн-макет готов.

Желательно знание языка разметки ASP.NET MVC Razor, JQuery, JQueryUI, бандлинг

8 лет назад
Travel-land
Ольга 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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