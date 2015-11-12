Разработка HTML шаблона писем с сайта

Добрый день! Необходимо сверстать макет, верстка нужна адаптивная, обязательно под ретину. Всего 8 страниц, макеты с разрешением от 320 до 1600. Прошу вас оценить сроки и стоимость работы. Для оценки прилагаю макет главной страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать HTML шаблон писем для отправки с сайта:
1. Заказа
2. Восстановление пароля
3. Сообщение об успешной регистрации и ее данными
4. Поздравление с ДР.
5. Сообщение о начислении бонусов:
• За регистрацию
• За ДР
• За отзыв приобретенного товара
• За покупку товара
и прочие сообщения с сайта
разработанный шаблон должен смотрелся одинаково в любом браузере и почтовом клиенте.
Шаблон письма должен сохранить стилистику сайта, иметь продающие элементы - навигация сайта, оформление, призывы к действию и кнопки сайта.
Порядок работы следующий
1. Оставляете заявку, стоимость за главный шаблон.
2. Выбираем исполнителя и работаем над основным макетом
3. После утверждения основного макета приступаем к второстипенным шаблонам(стоимость 25% от главного) - всего около 10-15шт.
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