Сверстать страницу и прикпрепить к админке WP

требуется сверстать страницу партнерского кабинета и прикрепить ее к админке WP. Макет здесь http://vsevolodtatarinov.com/partner/test/#p=home

1. передача партнерского id из кабинета партнера в сервисе ecommtools на эту страницу и автоматическая подстановка его в “Код для вставки”. Так же как реализовано на этой странице http://vsevolodtatarinov.com/partner/products/. . “Показать” – выбрать изображение – после этого появится код.

2. все что ниже верхнего банера на макете и выше раздела “Рекламные банеры” нужно реализовать в админке как обычный текстовый редактор, заполнять его буду сам.

3. При скроллинге страницы справа должны быть прилеплены 2 кнопки, одна ведет на другую страницу, вторая открывает всплывающее окно формой для отправки вопроса ( её тоже нужно будет сверстать)

4. в верхнем меню первая и третья кнопки идут на другие страницы, вторая и четвертая открывает всплывающее окно на этой странице. В случае с второй кнопкой – появляется окно с простым текстом.

5. к админке должны быть привязаны (возможность их загрузки) все банеры на странице а именно, верхний и все из раздела “Рекламные банеры”.

Ссылка для кнопки “Скачать банеры” и текстовый редактор, в котором заполняется содержание страницы (от верхнего банера, до раздела “Рекламные банеры”