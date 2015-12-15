Сверстать страницу и прикпрепить к админке WP

HTML-версткаЗавершен2 заявки212 просмотров
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требуется сверстать страницу партнерского кабинета и прикрепить ее к админке WP. Макет здесь http://vsevolodtatarinov.com/partner/test/#p=home

1. передача партнерского id из кабинета партнера в сервисе ecommtools на эту страницу и автоматическая подстановка его в “Код для вставки”. Так же как реализовано на этой странице http://vsevolodtatarinov.com/partner/products/. . “Показать” – выбрать изображение – после этого появится код. 

2. все что ниже верхнего банера на макете и выше раздела “Рекламные банеры” нужно реализовать в админке как обычный текстовый редактор, заполнять его буду сам. 

3. При скроллинге страницы справа должны быть прилеплены 2 кнопки, одна ведет на другую страницу, вторая открывает всплывающее окно формой для отправки вопроса ( её тоже нужно будет сверстать) 

4. в верхнем меню первая и третья кнопки идут на другие страницы, вторая и четвертая открывает всплывающее окно на этой странице. В случае с второй кнопкой – появляется окно с простым текстом. 

5. к админке должны быть привязаны (возможность их загрузки) все банеры на странице а именно, верхний и все из раздела “Рекламные банеры”. 

Ссылка для кнопки “Скачать банеры” и текстовый редактор, в котором заполняется содержание страницы (от верхнего банера, до раздела “Рекламные банеры”

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
questmark
Георгий 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$45
2 дня
спасибо за работу
оплата у утверждение моментальное, четкая постановка задачи. рекомендую!
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