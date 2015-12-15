Сверстать страницу и прикпрепить к админке WP

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть psd макет сайта (главная+2 внутренние страницы). Необходимо сверстать адаптивно и посадить на движок. Предлагайте сроки и цену. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется сверстать страницу партнерского кабинета и прикрепить ее к админке WP. Макет здесь http://vsevolodtatarinov.com/partner/test/#p=home
1. передача партнерского id из кабинета партнера в сервисе ecommtools на эту страницу и автоматическая подстановка его в “Код для вставки”. Так же как реализовано на этой странице http://vsevolodtatarinov.com/partner/products/. . “Показать” – выбрать изображение – после этого появится код.
2. все что ниже верхнего банера на макете и выше раздела “Рекламные банеры” нужно реализовать в админке как обычный текстовый редактор, заполнять его буду сам.
3. При скроллинге страницы справа должны быть прилеплены 2 кнопки, одна ведет на другую страницу, вторая открывает всплывающее окно формой для отправки вопроса ( её тоже нужно будет сверстать)
4. в верхнем меню первая и третья кнопки идут на другие страницы, вторая и четвертая открывает всплывающее окно на этой странице. В случае с второй кнопкой – появляется окно с простым текстом.
5. к админке должны быть привязаны (возможность их загрузки) все банеры на странице а именно, верхний и все из раздела “Рекламные банеры”.
Ссылка для кнопки “Скачать банеры” и текстовый редактор, в котором заполняется содержание страницы (от верхнего банера, до раздела “Рекламные банеры”
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