Доработка портала на BOOTSTRAP 3

HTML-версткаЗакрыт1 заявка217 просмотров
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Шукаємо front-end розробника/веб-дизайнера для цікавого проекту: доробка та оптимізація дизайну порталу для бронювання часу (стоматологи, масажисти і т. д.).

Портал майже готовий (верстанняі back-end). Ваша задача: покращення існуючого дизайну, верстання деяких нових сторінок та забеспеченнння адаптивності всього сайту під різні браузери, операційні системи та мобільні прилади. Робота в команді з менеджером проекту,  арт-директором/веб-дизайнером та, при необхідності, графіком/веб-дизайнером (робить макети).

Приклад такого типу сайтів/дизайну:

http://www.zocdoc.com

https://doc.ua

http://www.sygeforsikring.dk

Період проекту: в основному, грудень.

Зацікавлених просимо надіслати вартість роботи і термін виконання.

ВАША ЗАДАЧА:

  • Доробка недоліків та покращення існуючого дизайну сайту
  • Верстання деяких нових сторінок
  • Внесення пропозицій щодо естетичності дизайну та зручності для користувача
  • Забеспечення 100% адаптивності всіх сторінок сайту під різні браузери, операційні системи та мобільні прилади
  • Запуск сайту і можливе супроводження в майбутньому
  • Буде плюсом якщо Ви добре знайомі з WordPress, але це необов’язково. Якщо ні, то ми будемо шукати для цього іншу людину: поставити блог на піддомені сайту на основі стандартного шаблону (змінити десь на 20% і порадити та поставити пару-трійку плагінів та віджетів)
ДОСВІД:

  • Досвід роботи з Bootsrtap-3 від 2-3 років
  • Досвід робити з Фотошопом/подібною програмою від 3-4 років (конвертація з PSD шаблону/зображень в HTML та CSS)
  • Вміння постійно ставити себе на місце віддаленого користувача і створювати сторінки з інтуітивно- зрозумілим інтерфейсом
  • Досвід створювання сайтів з гарним дизайном (надійшлість, будь ласка, 3-4 приклади)
  • Вміння працювати в команді. Буде підключений арт-директор/дизайнер для керування творчою частиною та тестуванням дизайну та його зручності
УМОВИ РОБОТИ: 

  • На відстані. Гнучкий графік. Спілкування по Скайпу-відео.
  • З нашого боку, гарантуємо порядність і дружню атмосферу роботи
Bootstrap
8 лет назад
Novas
52 годаДания
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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