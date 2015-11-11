Доработка портала на BOOTSTRAP 3

Хочу купить такой дизайн: http://html.imithemes.com/greenskeeper/header-style2.html Он будет в ХТМЛ. Есть некоторые доработки по шаблону в заголовке (видно на скрине), нижней части. В итоге, надо будет натянуть на AVE CMS (есть основной шаблон, в котором подключается тегами меню, вывод ...
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Шукаємо front-end розробника/веб-дизайнера для цікавого проекту: доробка та оптимізація дизайну порталу для бронювання часу (стоматологи, масажисти і т. д.).
Портал майже готовий (верстанняі back-end). Ваша задача: покращення існуючого дизайну, верстання деяких нових сторінок та забеспеченнння адаптивності всього сайту під різні браузери, операційні системи та мобільні прилади. Робота в команді з менеджером проекту, арт-директором/веб-дизайнером та, при необхідності, графіком/веб-дизайнером (робить макети).
Приклад такого типу сайтів/дизайну:
Період проекту: в основному, грудень.
Зацікавлених просимо надіслати вартість роботи і термін виконання.
ВАША ЗАДАЧА:
- Доробка недоліків та покращення існуючого дизайну сайту
- Верстання деяких нових сторінок
- Внесення пропозицій щодо естетичності дизайну та зручності для користувача
- Забеспечення 100% адаптивності всіх сторінок сайту під різні браузери, операційні системи та мобільні прилади
- Запуск сайту і можливе супроводження в майбутньому
- Буде плюсом якщо Ви добре знайомі з WordPress, але це необов’язково. Якщо ні, то ми будемо шукати для цього іншу людину: поставити блог на піддомені сайту на основі стандартного шаблону (змінити десь на 20% і порадити та поставити пару-трійку плагінів та віджетів)
- Досвід роботи з Bootsrtap-3 від 2-3 років
- Досвід робити з Фотошопом/подібною програмою від 3-4 років (конвертація з PSD шаблону/зображень в HTML та CSS)
- Вміння постійно ставити себе на місце віддаленого користувача і створювати сторінки з інтуітивно- зрозумілим інтерфейсом
- Досвід створювання сайтів з гарним дизайном (надійшлість, будь ласка, 3-4 приклади)
- Вміння працювати в команді. Буде підключений арт-директор/дизайнер для керування творчою частиною та тестуванням дизайну та його зручності
- На відстані. Гнучкий графік. Спілкування по Скайпу-відео.
- З нашого боку, гарантуємо порядність і дружню атмосферу роботи
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