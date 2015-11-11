Доработка портала на BOOTSTRAP 3

Шукаємо front-end розробника/веб-дизайнера для цікавого проекту: доробка та оптимізація дизайну порталу для бронювання часу (стоматологи, масажисти і т. д.).

Портал майже готовий (верстанняі back-end). Ваша задача: покращення існуючого дизайну, верстання деяких нових сторінок та забеспеченнння адаптивності всього сайту під різні браузери, операційні системи та мобільні прилади. Робота в команді з менеджером проекту, арт-директором/веб-дизайнером та, при необхідності, графіком/веб-дизайнером (робить макети).

Приклад такого типу сайтів/дизайну:

http://www.zocdoc.com

https://doc.ua

http://www.sygeforsikring.dk

Період проекту: в основному, грудень.

Зацікавлених просимо надіслати вартість роботи і термін виконання.

ВАША ЗАДАЧА:

Доробка недоліків та покращення існуючого дизайну сайту

Верстання деяких нових сторінок

Внесення пропозицій щодо естетичності дизайну та зручності для користувача

Забеспечення 100% адаптивності всіх сторінок сайту під різні браузери, операційні системи та мобільні прилади

Запуск сайту і можливе супроводження в майбутньому

Буде плюсом якщо Ви добре знайомі з WordPress, але це необов’язково. Якщо ні, то ми будемо шукати для цього іншу людину: поставити блог на піддомені сайту на основі стандартного шаблону (змінити десь на 20% і порадити та поставити пару-трійку плагінів та віджетів)

Досвід роботи з Bootsrtap-3 від 2-3 років

Досвід робити з Фотошопом/подібною програмою від 3-4 років (конвертація з PSD шаблону/зображень в HTML та CSS)

Вміння постійно ставити себе на місце віддаленого користувача і створювати сторінки з інтуітивно- зрозумілим інтерфейсом

Досвід створювання сайтів з гарним дизайном (надійшлість, будь ласка, 3-4 приклади)

Вміння працювати в команді. Буде підключений арт-директор/дизайнер для керування творчою частиною та тестуванням дизайну та його зручності