Изменение существующего сайта

HTML-версткаЗакрыт2 заявки204 просмотра
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В работающем сайте изменить шаблоны (формы ) в каталоге  товаров. Помимо визуальных изменений необходимо добавить в шаблоны поле "цена" (которую потом можно будет заполнять из admin panel.), а также  прикрутить возможность онлайн заказа товара, без возможности онлайн оплаты. 

Сайт управляется DLE 

8 лет назад
manniken
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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